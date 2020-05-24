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24.05.2020 - 20:02 |

Pete ve Ejderhası filmi konusu nedir? Pete ve Ejderhası başrol oyuncuları kimlerdir? Film kaç yılında ne zaman çekildi?

Pete ve Ejderhası filmi bu akşam ekranlara geliyor. Çekimleri ABD'de gerçekleştirilen büyük bir ilgi gören Pete ve Ejderhası filmi ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki Pete ve Ejderhası filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir?

Pete ve Ejderhası filmi konusu nedir? Pete ve Ejderhası başrol oyuncuları kimlerdir? Film kaç yılında ne zaman çekildi?
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PETE VE EJDERHASI KONUSU NE?

Yaşlı ahşap oymacısı Bay Meacham, yıllardır mahalle çocuklarını Kuzeybatı Pasifik'te yaşayan acımasız ejderha hikayeleri anlatan neşeli bir adamdır. Orman bekçisi olarak çalışan kızı Grace bu hikayeleri gerçeklikten uzak bulsa da günün birinde ormanda yaşayan Pete ile tanışır. 10 yaşında, ailesi ve evi olmayan gizemli bir çocuk olan Pete ormanda Elliott isimli yeşil, dev bir ejderhayla birlikte yaşadığını iddia etmektedir. Pete'in anlattığı ejderha Elliott, Bay Meacham'ın hikayelerindeki ejderhaya son derece benzemektedir. Grace, babası Jack'in ve 11 yaşındaki Natalie'nin yardımıyla Pete'in geldiği, ait olduğu yeri ve ejderhayla ilgili gerçeği ortaya çıkartmak için yola koyulur…

PETE VE EJDERHASI OYUNCULARI

Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley

Fırat Çelik yeğeniyle bayram dansı yaptı!Fransa'ya yerleşen oyuncu Fırat Çelik, corona virüs salgını sebebiyle evde vakit geçirdiği anlarda yeğeni ile beraber yaptığı danslarla kendine hayran bırakıyor. Çelik, son olarak hesabından paylaştığı dans üzerinden takipçilerinin bayramını kutladı.
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