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22.04.2020 - 09:21 |

Petek Dinçöz'den 12 milyon liralık icra takibi!

Şarkıcı Petek Dinçöz, bir dönem sunuculuğunu yaptığı 'Arım Balım Peteğim' programındaki yapımcısıyla mahkemelik oldu.

Petek Dinçöz'den 12 milyon liralık icra takibi!

Sabah gazetesinin haberine göre; Petek Dinçöz, 'Arım Balım Peteğim' sunuculuk ve orkestra gibi masraflarının karşılanmadığını belirterek, şikayette bulundu. 12 milyon liralık icra takibi başlatılan şirket itiraz etti, ancak karar değişmedi.

Şarkıcı, icra yoluyla parayı tahsil etmek istedi ancak şirket üzerine kayıtlı gayrimenkul ve mal varlığı bulunamadı. Dinçöz, şirketin planlı şekilde hesaplarını boşalttığını ve bu nedenle zarara uğradığını belirtip İcra Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

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