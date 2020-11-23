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23.11.2020 - 16:36 |

Pınar Altuğ: Biz bu işi sevdik

Yağmur-Pınar Altuğ Atacan çifti, kamp hayatını sevdi.

Pınar Altuğ: Biz bu işi sevdik
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Karavanlarını Düzce'ye çeken Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan, çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu, 50 binin üzerinde beğeni alan karelere, "Müthiş bir kamp deneyimi daha. Biz bu işi sevdik galiba. Telefon ve internet olmayan, doğayla baş başa iki gün. Not: Oradayken telefon çekmiyor ama fotoğraf ve video çekmek için kullanılabiliyor, dönünce şehirde de sinyal var, dolayısıyla paylaşım da yapilabiliyor" mesajını yazdı.

Pınar Altuğ: Biz bu işi sevdik

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