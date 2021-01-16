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16.01.2021 - 14:20 |

Pınar Altuğ saç rengini değiştirdi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme gelen oyuncu Pınar Altuğ, saç rengini değiştirdi. Altuğ, yeni saçlarıyla çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaştı.

Pınar Altuğ saç rengini değiştirdi
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'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, uzun bir süre sonra görüntüsünde değişiklik yaptı.

Güzle oyuncu, sarı saçlarını koyu renge çevirdi. Yeni saç rengini "Sürpriz" notuyla paylaşan 46 yaşındaki Pınar Altuğ'a çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

İşte Pınar Altuğ'un yeni saçları:

Pınar Altuğ saç rengini değiştirdi

Magazin Haberleri Bülteni (16 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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