PÄ±nar AltuÄŸ: Tamer bana hiÃ§ Ã¼stten bakmadÄ±

Bebek'te gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen PÄ±nar AltuÄŸ, muhabirlerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. Ãœzeri emojili maskesiyle dikkat Ã§eken oyuncu, geÃ§en hafta farklÄ± baskÄ±lÄ± maske taktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in eleÅŸtirildiÄŸine atÄ±fta bulunup "KonuÅŸacak baÅŸka konu kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bir maskenin Ã¼zerine bu kadar Ã§ok cÃ¼mle kurulur mu? Ne saÃ§ma" ÅŸeklinde konuÅŸurken, kendisini bu halde tanÄ±yan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± iÃ§in ise "Valla sizi tebrik ediyorum, bizi ÅŸu halde maskeyle nasÄ±l tanÄ±yorsunuz? Ã‡ok tebrik ederim" ifadesini kullandÄ±.

"KIZIM BENÄ°M GÄ°BÄ° ALAYLI DEÄžÄ°L, OKULLU OLSUN"

Bir soru Ã¼zerine kÄ±zÄ± Su'nun oyunculuÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak, ancak kendisi gibi alaylÄ± deÄŸil, okullu olmasÄ±nÄ± istediÄŸini ifade eden PÄ±nar AltuÄŸ, "Siz sette alaylÄ±-okullu ayrÄ±mÄ± yaÅŸadÄ±nÄ±z mÄ±?" sorusu Ã¼zerine ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Su ile beraber bir reklam filminde oynadÄ±k o zaman 6 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±na raÄŸmen Ã§ok profesyoneldi. Sette bÃ¼yÃ¼dÃ¼ set ortamÄ±nÄ± iyi biliyor. GÃ¶nlÃ¼nde var ama bunu yapacaksa benim gibi alaylÄ± deÄŸil de okullu olacak, o zaman da yoluna erken Ã§izecek" dedi.

"TAMER VE DÄ°ÄžERLERÄ° SETTE BANA HÄ°Ã‡ ÃœSTTEN BAKMADI"

GÃ¼zel oyuncu, eski rol arkadaÅŸlarÄ± iÃ§in, "Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum, Ã§ok ÅŸanslÄ±ydÄ±m ki Tamer KaradaÄŸlÄ± gibi bir partnerle senelerce Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m bana hiÃ§ Ã¼stten bakmadÄ±. Hep destek oldu hep yanÄ±mda oldu, hep bana yardÄ±m etti, keza Zeyno ve Volkan da Ã¶yle. Ben Ã§ok Ã¶zel bir yerdeydim. Tabii ki okullu olmak isterdim neden istemeyeyim? Daha iyisini yapabilmek daha Ã§ok ÅŸey bilmek kim istemez?" ÅŸeklinde konuÅŸtu.



"ÅžÄ°MDÄ° ÃœNLÃœ OLMAK Ã‡OK KOLAY"

AltuÄŸ, ayrÄ±ca gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde sosyal medyanÄ±n etkisi ile ÅŸÃ¶hret olmanÄ±n Ã§ok kolay olduÄŸunu anlatÄ±rken "Fenomenleri bu kadar ekranda gÃ¶rmekten rahatsÄ±z oluyor musunuz?" sorusuna ise "Åžimdi Ã¼nlÃ¼ olmak Ã§ok kolay, iki olay yaptÄ±ÄŸÄ±nda iki haberin Ã§Ä±kÄ±nca o an iÃ§in bilinir oluyorsun ya bu durum pek Ã§ok insanÄ±n baÅŸÄ±nÄ± dÃ¶ndÃ¼rÃ¼yor. Åžimdi sosyal medyanÄ±n da etkisiyle Ã§ok bilinir oluyorlar. Ben oldum havasÄ± gelirse o zaman tehlike Ã§anlarÄ± Ã§alÄ±yor. Bilinir olmak her ÅŸeyi Ã§ok iyi yapabiliyor olmak deÄŸil. Ä°yi yapamazsan seyirci bu farkÄ± algÄ±lÄ±yor. Bu arada kimseyi suÃ§lamÄ±yorum Ã§Ã¼nkÃ¼ ÅŸÃ¶hret Ã§ok eÄŸlenceli bir ÅŸey. Bu bir arz talep meselesi, talep var ki arz ediliyor. Onlar seyredilmese o insanlar da televizyonlara Ã§Ä±kmaz bazen ben de bunalÄ±yorum. Televizyon dediÄŸin ÅŸey Ã§ok seÃ§enekli kumandasÄ± var basÄ±yorsun kapatÄ±yorsun. Bu sadece YouTuberlar iÃ§in deÄŸil, diziler iÃ§in de televizyon programÄ± iÃ§in de geÃ§erli" dedi.

AltuÄŸ, sÃ¶zlerine, "Benim kÄ±zÄ±m hala yetiÅŸkinler iÃ§in olan televizyon dizilerini izlemiyor. Ã‡ocuklar DuymasÄ±n Ã§Ä±lgÄ±nÄ± bu arada benim iÃ§in gurur verici. YouTube'dan en Ã§ok onu izliyor. Takip ettiÄŸi birkaÃ§ YouTuber var. KullandÄ±ÄŸÄ± alete gÃ¼venli internet var kafasÄ±na gÃ¶re her ÅŸeye giremiyor. Benim gÃ¶zÃ¼mde Ã¼stÃ¼nde bu konuda biraz tepesindeyim" cevabÄ±nÄ± verdi.

"HEPÄ°MÄ°Z AÅžI OLACAÄžIZ"

PÄ±nar AltuÄŸ ayrÄ±ca Covid-19 aÅŸÄ±sÄ± iÃ§in gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olup olmayacaÄŸÄ± sorusu Ã¼zerine, "Bence sonunda aÅŸÄ± yaptÄ±racaÄŸÄ±z. DoÄŸrusunu yanlÄ±ÅŸÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmak bana dÃ¼ÅŸmÃ¼yor. Benim derdim maskeden kurtulmak, Ã§Ã¼nkÃ¼ gerÃ§ekten mutsuzum. Bunu bir gÃ¼Ã§ gÃ¶sterisi gibi gÃ¶rmÃ¼yorum. Benden bu konuda yardÄ±m istenirse benim gÃ¼venilir olduÄŸuma inanÄ±larak yardÄ±ma hazÄ±r olurum. Kendim gidip baÅŸvurmadÄ±m bÃ¶yle bir ÅŸeye baÅŸvurulduÄŸunu da bilmiyorum. Destek isterlerse karÅŸÄ± gelmem sonuÃ§ta hepimiz aÅŸÄ± olacaÄŸÄ±z" diye konuÅŸtu.Â