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17.07.2020 - 10:19 |

Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden ailesiyle birlikte olduğu 2015 yılına ait bir kareyi paylaştı. Yaptığı paylaşımına çok sayıda yorum alan Pınar Altuğ'a bir yorum da eşi Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan bir yorum geldi.

Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum
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Karantina dönemini verimli bir şekilde geçirmek adına takipçileriyle sosyal medya üzerinden etkileşime geçen Pınar Altuğ bu süreçte kızı Su ile birlikte mutfağa girdi ve verdiği yemek tarifleri ile takipçilerini mutlu etti.

Normalleşme süreci sonrasında ailesiyle birlikte tatile çıkan ve buradan da sosyal medya paylaşımlarına devam eden Pınar Altuğ, takipçilerini 2015 yılına götürdü.

'GELİNİN KOCA BİR ŞEYİNİ BULAMADIM'

Birlikte çekilmiş bir karelerini “Ennn sevdiğim fotoğraflarımızdan biri” notuyla paylaşan Pınar Altuğ, aralarında kayınvalidesinin de bulunduğu çok sayıda isimden beğeni ve yorum aldı. Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’ın annesi Nurdan Hanım bu kareye: “Oğlumun Koca burnunu, kuzunun koca dili yiring, gelinin koca bi şeyini bulamadım” notunu düştü.

Pınar Altuğa kayınvalidesinden yorum

Ata Demirer menemenin püf noktasını anlattıSosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Ata Demirer, son videosunda takipçilerine menemen yapmanın püf noktalarını anlattı. Menemeni kıymalı sevdiğini söyleyen Demirer, kendi tarzında uyarılarda bulundu.
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Cadde Yazarları

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