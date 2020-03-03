MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Pınar Çakır ile Volkan Ataman evlendi
03.03.2020 - 09:31 |

Pınar Çakır ile Volkan Ataman evlendi

Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman ile uzman psikolog Pınar Çakır, önceki gün Crowne Plaza Florya’da dünyaevine girdi.

Pınar Çakır ile Volkan Ataman evlendi

Volkan Ataman ile Pınar Çakır, önceki gün evlendi. Sanat ve cemiyet hayatından 500 davetlinin katıldığı düğünde, çiftin nikah şahitliğini Gülseren Budayıcıoğlu ve Semih Baskan üstlendi.

Düğünde Volkan Ataman, Tom Ford marka özel dikim damatlık giydi. Pınar Çakır ise Oleg Cassini tasarımı gelinlik tercih etti.

Çift, balayı için Maldivler’e gitti.

Pınar Çakır ile Volkan Ataman evlendi

Magazin Haberleri Bülteni (2 Mart 2020)İşte magazin gündeminde öne çıkanlar...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Teoman: Ben size küsüm!

Teoman: Ben size küsüm!

Jessica Simpson'a protesto şoku!

Jessica Simpson'a protesto şoku!

‘Hayatımda kimse yok’

‘Hayatımda kimse yok’

Güven Kıraç, ‘Hekimoğlu’nda

Güven Kıraç, ‘Hekimoğlu’nda

Sıradaki Haber