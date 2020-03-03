Pınar Çakır ile Volkan Ataman evlendi

Volkan Ataman ile Pınar Çakır, önceki gün evlendi. Sanat ve cemiyet hayatından 500 davetlinin katıldığı düğünde, çiftin nikah şahitliğini Gülseren Budayıcıoğlu ve Semih Baskan üstlendi.

Düğünde Volkan Ataman, Tom Ford marka özel dikim damatlık giydi. Pınar Çakır ise Oleg Cassini tasarımı gelinlik tercih etti.

Çift, balayı için Maldivler’e gitti.