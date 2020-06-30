Pınar Deniz: Birkaç güzel dizi projesi var

Meydan katında bulunan Cantinery'de iş arkadaşları ile bir araya gelen Pınar Deniz, yeni projeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rol aldığı sinema filminin çekimlerini önceki gün bitirdiğini belirten güzel oyuncu, "Sinema filmimiz bitti. Şu sıralar gelen tekliflerle ilgili görüşmelerimiz oluyor. Birkaç güzel dizi projemiz var fakat şu aşamada henüz netleşen bir durum olmadığı için söylemek çok doğru olmaz. Ama dediğimiz gibi görüşmelerimiz sürüyor" açıklamasında bulundu.