MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Pink Floyd'da tartışma yine alevlendi
20.05.2020 - 17:54 |

Pink Floyd'da tartışma yine alevlendi

Şarkıcı ve söz yazarı Roger Waters, 'Kendisini Pink Floyd’un sahibi sanıyor' diyerek David Gilmour'ı suçladı.

Pink Floyd'da tartışma yine alevlendi
ABONE OL

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un iki üyesi Roger Waters ve David Gilmour arasında bir türlü son bulmayan anlaşmazlık yeniden alevlendi.

‘BENİ YASAKLADI’ 

Besteci, bas gitarist ve solist Roger Waters, sosyal medya hesaplarından ve YouTube’dan paylaştığı videoda, Gilmour tarafından grubun web sitesinde ve sosyal medya kanallarında yasaklandığını söyledi.

 'BANA DAİR HİÇBİR ŞEY YOK'

Waters, “Web sitesinde bana dair hiçbir şey yok. David Gilmour tarafından web sitesinden yasaklandım. David grubun sahibi olduğunu düşünüyor. Galiba 1985’te gruptan ayrıldığım için Pink Floyd’a sahip olduğunu, benim mevzu dışı olduğumu, çenemi kapatmam gerektiğini düşünüyor” dedi.

'REKLAM İÇİN KULLANILIYOR'

Waters’ı kızdıran, grubun efsanevi albümü The Wall’da yer alan Mother adlı şarkının, kendisinin de yer aldığı yeni versiyonuna Pink Floyd’un resmi sitesinde yer verilmemesi oldu. Bunun gibi pek çok çalışmasının yok sayıldığını ünlü müzisyen Waters, ayrıca Pink Floyd’un sosyal medya hesaplarının, Gilmour'ın eşi yazar Polly Samson’ın reklamını yapmak amacıyla kullanıldığını vurguladı.

    Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Haluk Bilginer, İngiliz dizisinde başrol oynayacak

    Haluk Bilginer, İngiliz dizisinde başrol oynayacak

    İpek Tuzcuoğlu: Bir Zümrüdüanka gibi yenilenme yaşadım

    İpek Tuzcuoğlu: Bir Zümrüdüanka gibi yenilenme yaşadım

    Salma Hayek’ten 19 Mayıs Paylaşımı

    Salma Hayek’ten 19 Mayıs Paylaşımı

    Tolgahan Sayışman'ın hayaline corona virüs engeli

    Tolgahan Sayışman'ın hayaline corona virüs engeli

    Sıradaki Haber