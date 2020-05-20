Pink Floyd'da tartışma yine alevlendi

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un iki üyesi Roger Waters ve David Gilmour arasında bir türlü son bulmayan anlaşmazlık yeniden alevlendi.

‘BENİ YASAKLADI’

Besteci, bas gitarist ve solist Roger Waters, sosyal medya hesaplarından ve YouTube’dan paylaştığı videoda, Gilmour tarafından grubun web sitesinde ve sosyal medya kanallarında yasaklandığını söyledi.

'BANA DAİR HİÇBİR ŞEY YOK'

Waters, “Web sitesinde bana dair hiçbir şey yok. David Gilmour tarafından web sitesinden yasaklandım. David grubun sahibi olduğunu düşünüyor. Galiba 1985’te gruptan ayrıldığım için Pink Floyd’a sahip olduğunu, benim mevzu dışı olduğumu, çenemi kapatmam gerektiğini düşünüyor” dedi.

'REKLAM İÇİN KULLANILIYOR'

Waters’ı kızdıran, grubun efsanevi albümü The Wall’da yer alan Mother adlı şarkının, kendisinin de yer aldığı yeni versiyonuna Pink Floyd’un resmi sitesinde yer verilmemesi oldu. Bunun gibi pek çok çalışmasının yok sayıldığını ünlü müzisyen Waters, ayrıca Pink Floyd’un sosyal medya hesaplarının, Gilmour'ın eşi yazar Polly Samson’ın reklamını yapmak amacıyla kullanıldığını vurguladı.