‘PİŞMANIM!’

Tuzla’da Hüseyin Meriç’i darp ettiği iddiasıyla beş ayrı suçtan 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Halil Sezai davasında karar çıktı. Şarkıcı,

1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılırken, kararla birlikte tahliyesine hükmedildi. Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Sezai, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı.

Suçlamayı kabul etmeyen Sezai, Meriç’e odunla vurmadığını belirtti. “Pişmanım” beyanında bulunan şarkıcı, hakaret ettiğini ise doğruladı. Meriç savunmasında Sezai’nin öldürebileceğinden endişe ettiğini dile getirdi. Davayı karara bağlayan mahkeme, şarkıcının 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak da tahliyesine karar verdi.

EVİNE GİTTİ

43 gündür cezaevinde tutuklu bulunan ve ilk duruşmada tahliye olan Halil Sezai, hemen Kadıköy’deki evine gitti. Şarkıcı, basın mensuplarının sorularını

yanıtsız bıraktı.