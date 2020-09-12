Pişmanlık itirafı!

Kate Winslet, ‘Wonder Wheel’ filminde rol aldığı Woody Allen ve ‘Carnage’ta oynadığı Roman Polanski ile çalışmaktan pişmanlık duyduğunu itiraf etti. Sanatçı, cinsel istismar ve tecavüz skandallarıyla anılan yönetmenlerle ilgili Vanity Fair’e konuştu: “Bu adamların bu kadar saygı görmesine inanmak güç! Utanç verici... Ama her ikisiyle de iş yaptığım gerçeğinin sorumluluğunu kabul etmeliyim. Zamanı geri alamam.”