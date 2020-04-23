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HaberlerMagazin Haberleri Pixels filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Pixels filmi ne zaman, nerede çekildi?
23.04.2020 - 22:45 |

Pixels filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Pixels filmi ne zaman, nerede çekildi?

Dünyaca ünlü oyuncu Adam Sandler'ın başrolünü üstlendiği Pixels filmi bu akşam ATV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki merakla araştırılan Pixels filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir?

Pixels filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Pixels filmi ne zaman, nerede çekildi?

PİXELS SESLENDİRMELERİ KİM YAPTI?

Fatih Özacun, Figen Sümeli, Aydoğan Temel, Kerem Kobanbay, Özgür Özdural

PİXELS KONUSU NEDİR?

Klasik atari oyunlarının görüntülerini yanlış yorumlayıp bir savaş ilanı olarak algılayan uzaylılar, bu oyunlardaki karakterlerin benzerleriyle dünyaya saldırırlar. Başkan Will Cooper (Kevin James) son çare olarak 80’li yılların atari şampiyonu çocukluk arkadaşı Jules Brenner (Adam Sandler) ve onun oyun delisi arkadaşlarına başvurmak zorunda kalır.

PİXELS OYUNCULARI

Adam Sandler … Brenner
Kevin James … President Will Cooper
Michelle Monaghan … Violet
Peter Dinklage … Eddie
Josh Gad … Ludlow Lamonsoff
Matt Lintz … Matty Van Patten
Brian Cox … Admiral Porter

 

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