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07.08.2020 - 09:18 | | ALÄ° KESER

PlajÄ±n boÅŸalmasÄ±nÄ± beklediler

2010 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaevine giren Murat-Nihan AslÄ± Aygen Ã§ifti, kÄ±zlarÄ± Nil'le beraber Bodrum'da tatil yapÄ±yor.

PlajÄ±n boÅŸalmasÄ±nÄ± beklediler
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AkÅŸam saatlerinde beach'lerin boÅŸalmasÄ±nÄ± bekleyen Murat Aygen, kÄ±zÄ± Nil ve eÅŸi Nihan AslÄ± ile Ortakent'teki Camel Beach'e geldi. Aygen Ailesi, kumsalÄ±n iyice boÅŸalmasÄ±nÄ± bir saat bekledikten sonra ÅŸezlonglara geÃ§ti.

KÄ±zÄ± Nil ile kumda oyun oynayan oyuncu, Nil'in bacaÄŸÄ± kumlanÄ±nca denizden su alÄ±p kÄ±zÄ±na attÄ±. Suyu soÄŸuk bulan minik Nil, aÄŸlayarak babasÄ±na kÄ±zdÄ±. Murat Nihan AslÄ± Aygen Ã§ifti, kÄ±zlarÄ±nÄ± susturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken objektiflere bÃ¶yle yansÄ±dÄ±.Â

PlajÄ±n boÅŸalmasÄ±nÄ± beklediler


Müge Boz denize düÅŸtüÄŸü anÄ± paylaÅŸtÄ±Oyuncu Müge Boz, tekneyle açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± maviliklerden denize havalÄ± bir atlayÄ±ÅŸ yapmak isterken dengesini kaybedince göbek üstü suya çakÄ±ldÄ±.
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Cadde YazarlarÄ±

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