PlajÄ±n boÅŸalmasÄ±nÄ± beklediler

AkÅŸam saatlerinde beach'lerin boÅŸalmasÄ±nÄ± bekleyen Murat Aygen, kÄ±zÄ± Nil ve eÅŸi Nihan AslÄ± ile Ortakent'teki Camel Beach'e geldi. Aygen Ailesi, kumsalÄ±n iyice boÅŸalmasÄ±nÄ± bir saat bekledikten sonra ÅŸezlonglara geÃ§ti.

KÄ±zÄ± Nil ile kumda oyun oynayan oyuncu, Nil'in bacaÄŸÄ± kumlanÄ±nca denizden su alÄ±p kÄ±zÄ±na attÄ±. Suyu soÄŸuk bulan minik Nil, aÄŸlayarak babasÄ±na kÄ±zdÄ±. Murat Nihan AslÄ± Aygen Ã§ifti, kÄ±zlarÄ±nÄ± susturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken objektiflere bÃ¶yle yansÄ±dÄ±.Â



