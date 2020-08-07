07.08.2020 - 09:18 | | ALÄ° KESER
PlajÄ±n boÅŸalmasÄ±nÄ± beklediler
2010 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaevine giren Murat-Nihan AslÄ± Aygen Ã§ifti, kÄ±zlarÄ± Nil'le beraber Bodrum'da tatil yapÄ±yor.
AkÅŸam saatlerinde beach'lerin boÅŸalmasÄ±nÄ± bekleyen Murat Aygen, kÄ±zÄ± Nil ve eÅŸi Nihan AslÄ± ile Ortakent'teki Camel Beach'e geldi. Aygen Ailesi, kumsalÄ±n iyice boÅŸalmasÄ±nÄ± bir saat bekledikten sonra ÅŸezlonglara geÃ§ti.
KÄ±zÄ± Nil ile kumda oyun oynayan oyuncu, Nil'in bacaÄŸÄ± kumlanÄ±nca denizden su alÄ±p kÄ±zÄ±na attÄ±. Suyu soÄŸuk bulan minik Nil, aÄŸlayarak babasÄ±na kÄ±zdÄ±. Murat Nihan AslÄ± Aygen Ã§ifti, kÄ±zlarÄ±nÄ± susturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken objektiflere bÃ¶yle yansÄ±dÄ±.Â