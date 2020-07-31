31.07.2020 - 09:35 |
Plaslist'inde eski sevgilisi İrem Derici'ye yer vermedi
Geçtiğimiz yıl şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayarak uzun süre magazin gündemini meşgul eden Ataberk Özdene, önceki gün Bodrum Tilkici Koyu'nda DJ kabinine çıktı.
Yaz sezonunda ilk kez DJ setinin başına geçen Ataberk Özdene, kendine has renkli giyim tarzıyla ilgi odağı oldu.
Playlist'inde ağırlıkla rap, pop ve yabancı şarkıları yer veren ünlü DJ'in, eski sevgilisi İrem Derici'nin hiçbir şarkısını çalmaması dikkatlerden kaçmadı.
Yaklaşık 40 derecenin altında 1,5 saat boyunca adeta sıcağa meydan okuyan Ataberk Özdene, çaldığı hareketli şarkılarla hayranlarını müziğe ve eğlenceye doyurdu.