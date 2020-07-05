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05.07.2020 - 07:00 | | Lale Danışman

PLASTİKSİZ TEMMUZ!

İyi yaşam ve sağlıklı beslenme uzmanı Dilara Koçak, ‘Plastiksiz Temmuz’ kampanyasına dikkat çekerek, herkesi duyarlı olmaya davet etti

PLASTİKSİZ TEMMUZ!
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Lale Danışman

'Ölçülü beslenin, sağlıklı yaşayın' sloganıyla bireylere ve kurumlara beslenme danışmanlığı veren Dilara Koçak, doğru kilo yöntemi, dengeli gıda tüketimi dışında çevre temizliği konusunda da yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. 2011 yılından beri devam eden ‘Plastiksiz Temmuz’ kampanyasına destek veren iş insanı, tüketici ve kurumları farkındalığa davet etti. Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan diyetisyen, şunları söyledi: “Özellikle mutfakta, ilk vazgeçilmesi gereken plastik sünger. Bu süngerler polyester ve poliüretandan üretiliyor ve geri dönüştürülemiyor. Sentetik ürün kullanmaktansa doğal kabak lifi tercih edebilirsiniz. Onun dışında buzdolabı poşeti, streç film ve folyo da geri dönüşmüyor. Bu konudaki tavsiyem, yeşillikleri nemli bir havluya sarmak, cam kavanoz kullanmak ve silikon torbadan yararlanmak... 2020 senesinde de herkesi doğaya sahip çıkmaya, duyarlı olmaya davet etmeye devam edeceğim.”

 

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