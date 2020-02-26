Podyumda annesine benzetildi

Paris Moda haftası kapsamında Yves Saint Laurent Sonbahar-Kış 2020 koleksiyonunun tanıtıldığı defile, dün gerçekleştirildi. Ünlü konuların yer aldığı defilenin yıldızı, annesinin izinden giden Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber oldu. Mesleğini annesinden devralan Gerber, dün yapılan defilenin de en çok dikkat çeken modeli oldu. Moda devinin defilesini izleyenler arasında sinema ve müzik dünyasının yanı sıra cemiyet hayatının ünlüleri de vardı. Sahnenin siyah bir konseptte hazırlandığı etkinlikte izleyicilerin çoğu da koyu renk giyinmeyi tercih etti.