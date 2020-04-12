Poll Production ve Demirören Medya Türkiye’yi ünlü yıldızlarla buluşturuyor

Demirören Medya’nın ‘#EvdeKalMüzikleKal’ konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam edecek. Türkiye’nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine gelecek.

Poll Production Youtube hesabından yayınlanacak olan yaz konserlerinden önce, konseri verecek sanatçı ya da sanatçılar, canlı yayınla hayranlarına seslenecek ve ‘evde kal’ çağrısı yapacak. Ünlü sanatçılar yapılan yorumlarla hayranlarından gelecek soruları da canlı yayında cevaplayacak. Her akşam 21.30’da gerçekleşecek olan canlı yayınlar ve konserlerle Türkiye evlerinin rahatlığında müziğe doyacak. Konserlerin ilki Demet Akalın ile başlayacak.

Demet Akalın, 13 Nisan Pazartesi akşamı saat 21:30'da Poll Production Youtube hesabı üzerinden hayranlarıyla buluşacak.

Akalın’ın ardından Serdar Ortaç, Berkay, Muazzez Ersoy&Kutsi, Ümit Besen&Cengiz Kurtoğlu, Hakan Altun, Halil Sezai& Kibariye, Merve Özbey&Fettah Can, Yıldız Tilbe, Hande Yener, Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Murat Dalkılıç, Serkan Kaya, Deniz Seki&Rafet El Roman, Mustafa Keser&Muazzez Abacı konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.