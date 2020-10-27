Power Rangers filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Power Rangers filmi ne zaman çekildi?
Power Rangers filmi konusu ve oyuncu kadrosu bu akşam ekrana gelecek olan filmi izleyecek olan vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Dean Israelite'nin yer aldığı Power Rangers filminin konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte Power Rangers filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Power Rangers filmi bu akşam ekrana gelecek 24 Mart 2017 yılında vizyona giren Power Rangers filmi Aksiyon, Macera ve Bilim Kurgu türünde çekildi. ABD'de çekilen film 90'ların kült Televizyon dizisi Power Rangers dizisinin sinemaya uyarlanmış halidir. İşte Power Rangers filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
POWER RANGERS FİLMİ KONUSU
Yaşadıkları Angel Grove adlı küçük kasabanın ve tüm Dünya’nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılmak üzere olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir güç haline gelmeleri gereken beş sıradan genci anlatıyor. Kader tarafından seçilen kahramanlar, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını fark ederler ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklardır ve sonucunda Power Rangers olarak bir araya geleceklerdir.
POWER RANGERS FİLMİ OYUNCULARI
Dacre Montgomery (Jason Lee Scott /The Red Ranger)
Rj Cyler (Billy Cranston / The Blue Ranger)
Naomi Scott (Kimberly Hart / The Pink Ranger)
Becky G (Trini / The Yellow Ranger)
Ludi Lin (Zack Taylor / The Black Ranger)
Elizabeth Banks ( Rita Repulsa)
Bryan Cranston ( Zordon)
David Denman (Sam Scott)
Emily Maddison (Rebecca)
Sarah Grey (Amanda)
Patrick Sabongui (Mr. Kwan)
Fiona Vroom (Abigail)