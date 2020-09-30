30.09.2020 - 07:00 |
Pozitif düşünmeye odaklanmak...
Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Eğer zihnimizi pozitif düşünmeye odaklarsak, negatif düşüncelerle kolay başa çıkarız. Bu da daha mutlu olmamız anlamına gelir” dedi.
Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.