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07.11.2020 - 07:00 |

Produ Awards’ta aday gösterildi

Berker Güven, Kanal D’de yayınlanan ‘Zalim İstanbul’ dizisinde canlandırdığı Nedim karakteriyle Latin Amerika’nın Emmy’si olarak kabul edilen Produ Awards 2020’de ‘Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde aday gösterildi.

Produ Awards’ta aday gösterildi
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Berker Güven, Kanal D’de yayınlanan ‘Zalim İstanbul’ dizisinde canlandırdığı Nedim karakteriyle Latin Amerika’nın Emmy’si olarak kabul edilen Produ Awards 2020’de ‘Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde aday gösterildi. MIP Cancun ortaklığıyla düzenlenecek gece, 23 Aralık tarihinde online olarak yapılacak.

Timur Selçuk'tan son mesajPiyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk, 74 yaşındaydı. Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden birisi ortaya çıktı.
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