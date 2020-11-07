Produ Awards’ta aday gösterildi

Berker Güven, Kanal D’de yayınlanan ‘Zalim İstanbul’ dizisinde canlandırdığı Nedim karakteriyle Latin Amerika’nın Emmy’si olarak kabul edilen Produ Awards 2020’de ‘Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde aday gösterildi. MIP Cancun ortaklığıyla düzenlenecek gece, 23 Aralık tarihinde online olarak yapılacak.