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17.10.2020 - 13:42 |

Program sonrası alışveriş turu

Star TV'de Alişan ile birlikte yaptıkları program sonrası soluğu İstinyePark AVM'de alan Demet Akalın, kızı Hira ve yakın arkadaşı Esra Balamir'la Markalar Sokağı'nda objektiflere takıldı.

Program sonrası alışveriş turu
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Program sonrası alışveriş turuna çıkan ve çoğunlukla çocuk giyim mağazalarından kızı için alışveriş yapan Demet Akalın, alışveriş turu sonrası yorgunluk kahvesi içti.

Kafede yakın arkadaşları ile karşılaşan ve onlarla sohbet eden şarkıcı, mağazalardan paketlerinin gelmesi sonrası AVM'den ayrıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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