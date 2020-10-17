Program sonrası alışveriş turu

Program sonrası alışveriş turuna çıkan ve çoğunlukla çocuk giyim mağazalarından kızı için alışveriş yapan Demet Akalın, alışveriş turu sonrası yorgunluk kahvesi içti.

Kafede yakın arkadaşları ile karşılaşan ve onlarla sohbet eden şarkıcı, mağazalardan paketlerinin gelmesi sonrası AVM'den ayrıldı.