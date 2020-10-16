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HaberlerMagazin Haberleri Programı renklendirdi
16.10.2020 - 07:00 |

Programı renklendirdi

Hakan Altun, genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’nin, 18 Ekim’de ekrana gelecek bölümüne konuk oldu.

Programı renklendirdi
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Hakan Altun, genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği ‘Çok Güzel Hareketler 2’nin, 18 Ekim’de ekrana gelecek bölümüne konuk oldu. ‘Sessiz teklif’ skeciyle sahneye çıkan şarkıcı, parçalarıyla programa renk katarken, aynı zamanda ‘Çok Güzel Hareketler 2’ ekibiyle de canlı performans sergiledi.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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