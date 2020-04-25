‘Psikolojik şiddet gördüm’

Hazal Kaya, Alem dergisinin Instagram hesabından, Tuvana Büyükçınar’ın sorularını yanıtladı. Hemcinslerinin kendisine yaptığı psikolojik şiddetten bahseden oyuncu, “Hamilelik zamanlarımda, eczanede, ‘Emzireceksin değil, mi?’ diyen bir teyzeyle karşılaştım. Kahve sırasında bir kadın bana, ‘Normal doğuruyorsunuz değil, mi?’ diye sordu. Kadınların birbirine baskısı fazla... Anne olmayı ben istedim” diyerek, herkesin çocuk sahibi olmasına gerek duymadığını belirtti.

Geçtiğimiz kasım ayında oğlu Fikret Ali’yi kucağına alan Kaya, “Biraz daha duygusallaştım. Aslında anne olarak diye değil, bizim umutsuzluğa düşme hakkımız yok. Piyano çalan ve şiir okuyan çocukları görünce çok duygulanıyorum. Annem ona çeşitli müzikler dinletiyor. Beğenmediği bir şarkı olunca ağlayıp değiştirtiyor. Belli ki net bir insan olacak. Şimdiden kendini ifade edebiliyor. Daha beş aylık ama verdiği tepkilerle şoke oluyorum” şeklinde konuştu.