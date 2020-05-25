Queen grubunun gitaristi Brian May: Ölebilirdim!

Queen grubunun efsanevi gitaristi Brian May, kalp krizi geçirdiğini söyledi. 40 dakika süren kriz nedeniyle hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki müzisyenin üç atar damarının tıkandığı anlaşıldı.

Ameliyatla üç stent takıldığını sosyal medya paylaşımında duyuran May, kriz anında yaşadığı acıyı, “Sırtıma matkap sokuluyor gibiydi” şeklinde anlattı.

“HAYATA DÖNDÜM”

Yayınladığı videoda açık kalp ameliyatı geçirdiğini belirten May, “Yetenekli ve doğru kişiler tarafından inanılmaz bir operasyon geçirdim ve onlara kalbimin her yeriyle teşekkür ediyorum. Ölebilirdim. Neyse ki ölmedim ve hayata döndüm” ifadelerini kullandı.