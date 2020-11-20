Rachel Bloom: Kızımı şarkı söyleyerek doğurdum

2015 yılında yapımcı ve yazar Dan Gregor ile nikah masasına oturan Rachel Bloom, geçtiğimiz mart ayında kızını kucağına almıştı. Ünlü oyuncu, bebeğini dünyaya getirirken acısını ve heyecanını bastırmak için şarkı söylediğini açıklarken, doğumhanede çekilen videosunu Instagram hesabından paylaştı.

Önceki gün Seth Meyers'ın sunduğu 'Late Night With Seth Meyers' adlı programa konuk olan Rachel Bloom, neden böyle bir şey yaptığını anlattı. Doğuma gitmeden önce o süreçte söyleyebileyeceği şarkıların listesini hazırladığını belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Doğumhane için şarkı listesi yapıyordum ve o sırada beni neyin mutlu edeceğini düşündüm" dedi.

Rachel Bloom, bebeğini dünyaya getirirken heyecanını ve acıyı bastırmak için 1996 tarihli çocuk filmi 'Space Jam' adlı şarkıyı söylediğini açıkladı.