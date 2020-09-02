RADYO D’den anlamlı destek

Radyo D ailesi, Giresun’da yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen ailelerin çocuklarına destek olmak amacıyla şehre gidiyor. Programcıların çağrılarına kayıtsız kalmayan pek çok dinleyici, kurum ve kuruluşların göndermiş olduğu oyuncaklar, Radyo D araçlarıyla yola çıktı. Bugün ve yarın ise Polat Labar ve Adem Metan Giresun’dan canlı yayınlar gerçekleştirecek.