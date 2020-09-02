02.09.2020 - 07:00 |
RADYO D’den anlamlı destek
Radyo D ailesi, Giresun’da yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen ailelerin çocuklarına destek olmak amacıyla şehre gidiyor.
Radyo D ailesi, Giresun’da yaşanan sel felaketinden olumsuz etkilenen ailelerin çocuklarına destek olmak amacıyla şehre gidiyor. Programcıların çağrılarına kayıtsız kalmayan pek çok dinleyici, kurum ve kuruluşların göndermiş olduğu oyuncaklar, Radyo D araçlarıyla yola çıktı. Bugün ve yarın ise Polat Labar ve Adem Metan Giresun’dan canlı yayınlar gerçekleştirecek.
Ebru Şancı eşini ifşa etti: Sanırsın bu doğurmuş!Eski manken Ebru Şancı, dün üğçüncü kez anne oldu. Doğum gününde oğlu Kürşad Fırat'a kavuşan Şancı, hastanede kendisine refakat eden eşi Alpaslan Öztürk'ün uyuduğu anı, "Sanırsın bu doğurmuş, 11'den beri yatıyor" notuyla paylaştı.