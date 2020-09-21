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21.09.2020 - 15:01 |

Ragıp Savaş ve ailesinin keyifli günü

'Kuruluş Osman' dizisinde 'Dündar' karakterine hayat veren Ragıp Savaş, geçtiğimiz gün eşi Fadime Savaş ve kızı Nil Savaş ile birlikte alışveriş merkezinde görüntülendi.

Ragıp Savaş ve ailesinin keyifli günü
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Vale noktasına aracını teslim eden Ragıp Savaş ailesi ile birlikte Vadi moda caddesinde mağazaları gezip alışveriş yaptı. Alışverişi tamamladıktan sonra bir restoranda ailesi ile birlikte yemek yiyen Savaş, mekan çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak ailesi birlikte poz verdi.

Ragıp Savaş, “Hem evlilik yıl dönümümüzü hem de eşimin doğum gününü kutladık” diyerek ailesi birlikte araçlarına binerek gözlerden uzaklaştı.

Ragıp Savaş ve ailesinin keyifli günü

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