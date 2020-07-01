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01.07.2020 - 12:27 |

Ragıp Savaş'tan tatil alışverişi

Ragıp Savaş, geçtiğimiz gün ailesi ile birlikte Vadİstanbul’da görüntülendi. Vale noktasına aracını teslim eden oyuncu, mağazaları gezip alışverişe koyuldu.

Ragıp Savaş'tan tatil alışverişi
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Alışverişi tamamladıktan sonra Big Chef’de ailesi ile birlikte yemek yiyen Ragıp Savaş, mekan çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak, kızı Nil ile birlikte poz verdi.

Ünlü oyuncu, “Dizimiz sezon finali yaptı. Haftaya ailemle birlikte tatile çıkıyoruz, bunun için alışveriş yaptık” dedi.

Ragıp Savaştan tatil alışverişi

Magazin Haberleri Bülteni (1 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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