01.07.2020 - 12:27 |
Ragıp Savaş'tan tatil alışverişi
Ragıp Savaş, geçtiğimiz gün ailesi ile birlikte Vadİstanbul’da görüntülendi. Vale noktasına aracını teslim eden oyuncu, mağazaları gezip alışverişe koyuldu.
Alışverişi tamamladıktan sonra Big Chef’de ailesi ile birlikte yemek yiyen Ragıp Savaş, mekan çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak, kızı Nil ile birlikte poz verdi.
Ünlü oyuncu, “Dizimiz sezon finali yaptı. Haftaya ailemle birlikte tatile çıkıyoruz, bunun için alışveriş yaptık” dedi.