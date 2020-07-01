Ragıp Savaş'tan tatil alışverişi

Alışverişi tamamladıktan sonra Big Chef’de ailesi ile birlikte yemek yiyen Ragıp Savaş, mekan çıkışında muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak, kızı Nil ile birlikte poz verdi.

Ünlü oyuncu, “Dizimiz sezon finali yaptı. Haftaya ailemle birlikte tatile çıkıyoruz, bunun için alışveriş yaptık” dedi.