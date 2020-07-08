Raif Dinçkök ve Esra Dinçkök'ün teknede böcek ziyafeti

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Raif Dinçkök, tatilde de lüks hayatından taviz vermiyor...

Ünlü iş insanı, İstanbul'daki işlerine mola verip geçtiğimiz günlerde yakın dostlarıyla soluğu tatil cenneti Marmaris'te aldı. Lüks teknesiyle dünyaca ünlü koyları gezen Dinçkök, önceki gün ise ilginç damak lezzetiyle şaşırttı.

İKİ KİLO DENİZ BÖCEĞİ SÖYLEDİLER

Sosyetik iş insanı, teknesine iki kilo langust (deniz böceği) sipariş ederek arkadaşlarıyla sıra dışı bir ziyafet çekti. Dinçkök, Kanada'dan gelen ve kilosu bin lira olan langustları afiyetle yedi.