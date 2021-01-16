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16.01.2021 - 11:08 |

'Ramo' dizisinde flaş ayrılık

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Ramo', dün akşam 28. bölümüyle ekranlara geldi. Murat Yıldırım'ın başrolünde olduğu dizide; Ramo, Sibel'i vurmak üzere olan düşmanı Cihangir'i öldürdü. Böylece Cihangir'e hayat veren Olgun Şimşek kadrodan ayrıldı.

'Ramo' dizisinde flaş ayrılık
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Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi, 15 Ocak Cuma akşamı 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye geçtiğimiz haftalarda veda eden başrol oyuncularından Yiğit Özşener'den sonra bir ayrılık daha yaşandı.

Son bölümde; Ramo, düşmanı Cihangir'den intikamını aldı. Elindeki pompalı tüfeği Sibel'e doğrultan Cihangir karşısında Ramo'yu buldu. Ramo ise 3 kurşunla Cihangir'i öldürdü. Böylece Olgun Şimşek 28. bölümde diziye veda etti.

Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından da Olgun Şimşek'e veda paylaşımı yapıldı.

Ramo dizisinde flaş ayrılık

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