'Ramo' dizisinde flaş ayrılık

Başrollerini Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum'un paylaştığı Ramo dizisi, 15 Ocak Cuma akşamı 28. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziye geçtiğimiz haftalarda veda eden başrol oyuncularından Yiğit Özşener'den sonra bir ayrılık daha yaşandı.

Son bölümde; Ramo, düşmanı Cihangir'den intikamını aldı. Elindeki pompalı tüfeği Sibel'e doğrultan Cihangir karşısında Ramo'yu buldu. Ramo ise 3 kurşunla Cihangir'i öldürdü. Böylece Olgun Şimşek 28. bölümde diziye veda etti.

Ramo'nun resmi sosyal medya hesabından da Olgun Şimşek'e veda paylaşımı yapıldı.