Ramo dizisinden yeni kareler geldi!

Show TV’nin, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği dizisi Ramo'nun yeni sezon çekimlerinden ilk kareler geldi.

Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği dizide; Ramo, adalet için verdiği savaşa artık İstanbul’da devam edecek. İstanbul’da Cihangir’e savaş açacak olan Ramo, küllerinden yeniden doğarak mücadelesine devam edecek.

Ramo’nun yeni sezonundan yayınlanan kareler Ramo’nun kendini savunmak için dimdik ayakta olduğunu gösteriyor. Ancak Ramo’nun en dipten en zirveye nasıl savaş açacağı yalnızca onun bildiği bir sır.

Murat Yıldırım da yeni sezona büyük bir heyecanla başladığını belirtti.