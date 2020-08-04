04.08.2020 - 10:00 |
Ramo dizisinden yeni kareler geldi!
Show TV'de yayınlanan 'Ramo' dizisinin yeni sezon çekimlerinden kareler yayınlanmaya başladı.
Show TV’nin, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini M. Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği dizisi Ramo'nun yeni sezon çekimlerinden ilk kareler geldi.
Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği dizide; Ramo, adalet için verdiği savaşa artık İstanbul’da devam edecek. İstanbul’da Cihangir’e savaş açacak olan Ramo, küllerinden yeniden doğarak mücadelesine devam edecek.
Ramo’nun yeni sezonundan yayınlanan kareler Ramo’nun kendini savunmak için dimdik ayakta olduğunu gösteriyor. Ancak Ramo’nun en dipten en zirveye nasıl savaş açacağı yalnızca onun bildiği bir sır.
Murat Yıldırım da yeni sezona büyük bir heyecanla başladığını belirtti.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.