MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Ramo'da flaş ayrılık! Yiğit Özşener'den veda mesajı
27.12.2020 - 12:37 |

'Ramo'da flaş ayrılık! Yiğit Özşener'den veda mesajı

Show TV'de yayınlanan 'Ramo' dizisi son olarak 26. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün final sahnesinde; Ramo, dokunulmazlık alarak kendi krallığını ilan etmek isteyen Yavuz'u öldürdü. Dizide Yavuz'u canlandıran ünlü oyuncu Yiğit Özşener de 'Ramo'ya veda etti.

'Ramo'da flaş ayrılık! Yiğit Özşener'den veda mesajı
ABONE OL

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı 'Ramo' dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dokunulmazlık alan Yavuz, Ramo'yu karşısında görünce büyük şok yaşadı.

Yavuz, Ramo'yu tehdit ederken, Ramo tereddütsüz şekilde Yavuz'u vurarak öldürdü. Ünlü oyuncu Yiğit Özşener de son bölümde 'Ramo' dizisine veda etti.

'Ramo'dan 26. bölümde ayrılan başrol oyuncusu Yiğit Özşener, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Özşener, paylaşımına; "Dünyalılar! Dünya, gücün değil vicdanın etrafında döner. Ve zaman - hep değilse de sıklıkla – hak edilmemiş payeleri geri almayı da, hak edilmiş ama verilmemiş olanları vermeyi de bilir. Yavuz Bey sizleri selamlar. Perde kapanır. Veda" notunu düştü.

Ramoda flaş ayrılık Yiğit Özşenerden veda mesajı

27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Musa Aydın: Pandemiye rağmen 2020 yılı başarılı geçti

Musa Aydın: Pandemiye rağmen 2020 yılı başarılı geçti

Göztepe, 4 haftadır kazanamıyor

Göztepe, 4 haftadır kazanamıyor

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul’a gitti

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul’a gitti

Manikür, dövme ve piersing yaptıranlar dikkat! En çok buradan bulaşıyor!

Manikür, dövme ve piersing yaptıranlar dikkat! En çok buradan bulaşıyor!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet