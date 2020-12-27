'Ramo'da flaş ayrılık! Yiğit Özşener'den veda mesajı

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener'in başrollerde oynadığı 'Ramo' dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşandı. Dokunulmazlık alan Yavuz, Ramo'yu karşısında görünce büyük şok yaşadı.

Yavuz, Ramo'yu tehdit ederken, Ramo tereddütsüz şekilde Yavuz'u vurarak öldürdü. Ünlü oyuncu Yiğit Özşener de son bölümde 'Ramo' dizisine veda etti.

'Ramo'dan 26. bölümde ayrılan başrol oyuncusu Yiğit Özşener, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Özşener, paylaşımına; "Dünyalılar! Dünya, gücün değil vicdanın etrafında döner. Ve zaman - hep değilse de sıklıkla – hak edilmemiş payeleri geri almayı da, hak edilmiş ama verilmemiş olanları vermeyi de bilir. Yavuz Bey sizleri selamlar. Perde kapanır. Veda" notunu düştü.