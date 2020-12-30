30.12.2020 - 17:27 |
Rasim Öztekin'in acı günü: Artık abimsizim!
Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi Bülent Özker, yaşamını yitirdi.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, ağabeyi Bülent Özker'in ölümüyle sarsıldı.
Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 61 yaşındaki sanatçı, "Sevgili abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim. Nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.
Sahara Ray: 'Dudağımı köpek ısırdı' dedi ama kimse inanmadıBir dönem Justin Bieber ile yaşadığı romantik ilişkiyle konuşulan model ve bikini tasarımcısı Sahara Ray şimdi de Instagram paylaşımıyla gündem oldu. Ray, bir takipçisinin isteği üzerine, birkaç yıl önce bir köpek tarafından yüzünden ısırıldığı dönemde çektiği bir videoyu paylaştı.