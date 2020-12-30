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30.12.2020 - 17:27 |

Rasim Öztekin'in acı günü: Artık abimsizim!

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ağabeyi Bülent Özker, yaşamını yitirdi.

Rasim Öztekin'in acı günü: Artık abimsizim!
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Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, ağabeyi Bülent Özker'in ölümüyle sarsıldı.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 61 yaşındaki sanatçı, "Sevgili abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim. Nurlar içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Rasim Öztekinin acı günü: Artık abimsizim

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Cadde Yazarları

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