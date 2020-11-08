08.11.2020 - 16:13 |
Raşit Bağzıbağlı'nın hızlı alışverişi
Modacı Raşit Bağzıbağlı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Sabah saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde bir mağazaya uğrayıp kışlık mont alan ünlü modacı, ayaküstü gazetecilerin sorularına şöyle cevap verdi.
Raşit Bağzıbağlı, "Evden çıkarken havanın bu kadar soğuk olacağını tahmin etmedim. Şimdi bir toplantıya yetişmem lazım. Her şey gayet yolunda güzel gidiyor" diye konuştu.
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