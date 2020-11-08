MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Raşit Bağzıbağlı'nın hızlı alışverişi
08.11.2020 - 16:13 |

Raşit Bağzıbağlı'nın hızlı alışverişi

Modacı Raşit Bağzıbağlı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Raşit Bağzıbağlı'nın hızlı alışverişi
ABONE OL

Sabah saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde bir mağazaya uğrayıp kışlık mont alan ünlü modacı, ayaküstü gazetecilerin sorularına şöyle cevap verdi.

Raşit Bağzıbağlı, "Evden çıkarken havanın bu kadar soğuk olacağını tahmin etmedim. Şimdi bir toplantıya yetişmem lazım. Her şey gayet yolunda güzel gidiyor" diye konuştu.

Raşit Bağzıbağlının hızlı alışverişi

 

 

Jennifer Lopez, Joe Biden'ın zaferini dans videosuyla kutladı!ABD'de 3 Kasım'dan bu yana süren başkanlık yarışında Joe Biden 46. ABD Başkanı oldu. Birçok ünlü isimden destek alan Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Jennifer Lopez, "Başkan Biden! Başkan yardımcısı Kamala Harris!" notuyla dans ettiği bir video paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Yaşlanmaktan korkmuyorum’

‘Yaşlanmaktan korkmuyorum’

Övgü aldı

Övgü aldı

‘O daha çok küçük’

‘O daha çok küçük’

‘Çünkü değilsin!’

‘Çünkü değilsin!’

Sıradaki Haber