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03.12.2020 - 17:58 |

Rebel Wilson: Amacım asla zayıf olmak değildi

Kendisiyle ilgili merak edilenleri önceki gün Instagram üzerinden yanıtlayan Avustralyalı aktris Rebel Wilson, kilolu döneminde kendisine değer vermediğini belirterek, artık bunu değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Rebel Wilson: Amacım asla zayıf olmak değildi
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Ocak ayından beri verdiği kilolarla gündemde olan Rebel Wilson, bu süreçteki mücadelesi ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Geçtiğimiz gün Instagram üzerinden hayranlarının sorularını yanıtlayan oyuncu, şimdiye kadar 25 kilo verdiğini, 8 kilo daha vermeyi hedeflediğini belirtti.

40 yaşındaki oyuncu, 'Sağlık Yılı' olarak adlandırdığı kilo verme süreciyle ilgili, "Amacım asla zayıf olmak değildi. Bir kilo hedefi koydum, çünkü somut bir şeye ihtiyacım vardı. Kendimle ilgili gurur duyduğum şey bunu yapmış olmak" ifadelerini kullandı.

Bu süreçte yaşadıklarını anlatırken zaman zaman duygulanan Wilson, geçmişte bedenine hak ettiği sevgiyi ve saygıyı göstermediğini belirterek gözyaşlarına hakim olamadı: Kilolarımı, insanların bana yaklaşmaması için bir tür bariyer olarak görüyordum. Kendime değer vermiyor ve sürekli negatif şeyler söylüyordum. Şimdi kendimi sevmek üzerine çalışıyorum. 

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Cadde Yazarları

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