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27.05.2020 - 08:56 |

Reha Özcan: Sahne kazaları yaşadım

Oyuncu Reha Özcan, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nin Instagram’daki canlı yayınına konuk oldu. Özcan, kendisiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Reha Özcan: Sahne kazaları yaşadım
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Ahu Nur Şahin’in sorularını yanıtlayan Reha Özcan, “Hayatımdaki en büyük ödül oyun sonrası babamın gelip omzuma dokunarak ‘Aferin oğlum’ demesiydi" dedi. Ardından usta oyuncu, hayatındaki en trajik anın babası ve sonrasında Erdal Tosun’u kaybetmek olduğunu söyledi.

Özcan, sahnede yaşadığı sakatlıklardan bahsederek bir dönem kronik bir rahatsızlık geçirdiğini, Notre Dame’ın Kamburu oyununu oynarken sağ üst adalem zedelenmek üzereydi. 45 gün ara verdim" diyerek açıkladı. (Hürriyet)

Reha Özcan: Sahne kazaları yaşadım

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