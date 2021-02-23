Rehine filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Rehine oyuncu kadrosu...

Başarıl yabancı aksiyon filminin yönetmenliğini Pierre Morel yürütüyor. Senarist kadrosu da oldukça güçlü olan yapımda heyecan ve gerilim hat safhada yer alıyor. Eski bir ajanın etrafında gelişen olayların konu edinildiği filmde yaşananlar ilgiyle izleniyor. İşte, detaylar...

REHİNE FİLMİ KONUSU

Bir zamanlar emrinde çalıştığı örgüt tarafından ihanete uğrayan eski ajan Jim Terrier, tehlike dolu geçmişini ardında bırakıp yeni bir hayata başlamanın arefesindedir. Terrier, sevgilisi Anne ile evlenip sıradan bir adam olmanın planlarını yaparken eski iş arkadaşları ve patronları tarafından takip edildiğini fark eder. Peşindeki eski dostlarından kurulu dünyanın en güçlü örgütünün tek hedefi Jim Terrier'ı öldürmektir. Jim yeni düşmanlarıyla yüzleşip hayatta kalmaya çalışırken canı tehlikede olan tek kişinin kendisi olmadığını anlar. Artık sadece kendisini değil, tek varlığı Anne'i de korumak zorundadır.

REHİNE FİLMİ OYUNCULARI

Sean Penn

Jasmine Trinca

Javier Bardem

Ray Winstone

Mark Rylance

Idris Elba

Peter Franzen

Daniel Adegboyega

Ade Oyefeso

Rachel Lascar

Mark Schardan

Emilio Buale

Prasanna Puwanarajah

Xavier Pujolràs

Pep Munne



