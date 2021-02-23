Rehine filmi konusu nedir, oyuncuları kim? Rehine oyuncu kadrosu...
Rehine filmi (The Gunman) aksiyon sahneleri ile izleyenin beğenisini topluyor. Sinema salonlarının ardından televizyon ekranlarında da dikkatleri çeken Rehine filminde oyuncu kadrosu ilgi görüyor. Peki, The Gunman filmi oyuncu kadrosunda kimler var?
Başarıl yabancı aksiyon filminin yönetmenliğini Pierre Morel yürütüyor. Senarist kadrosu da oldukça güçlü olan yapımda heyecan ve gerilim hat safhada yer alıyor. Eski bir ajanın etrafında gelişen olayların konu edinildiği filmde yaşananlar ilgiyle izleniyor. İşte, detaylar...
REHİNE FİLMİ KONUSU
Bir zamanlar emrinde çalıştığı örgüt tarafından ihanete uğrayan eski ajan Jim Terrier, tehlike dolu geçmişini ardında bırakıp yeni bir hayata başlamanın arefesindedir. Terrier, sevgilisi Anne ile evlenip sıradan bir adam olmanın planlarını yaparken eski iş arkadaşları ve patronları tarafından takip edildiğini fark eder. Peşindeki eski dostlarından kurulu dünyanın en güçlü örgütünün tek hedefi Jim Terrier'ı öldürmektir. Jim yeni düşmanlarıyla yüzleşip hayatta kalmaya çalışırken canı tehlikede olan tek kişinin kendisi olmadığını anlar. Artık sadece kendisini değil, tek varlığı Anne'i de korumak zorundadır.
REHİNE FİLMİ OYUNCULARI
Sean Penn
Jasmine Trinca
Javier Bardem
Ray Winstone
Mark Rylance
Idris Elba
Peter Franzen
Daniel Adegboyega
Ade Oyefeso
Rachel Lascar
Mark Schardan
Emilio Buale
Prasanna Puwanarajah
Xavier Pujolràs
Pep Munne