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27.12.2020 - 07:00 | | SEÇKİN ŞENVARDAR

‘Reklam aracı yaptılar’

Bülent Ersoy’dan ÇYDD yönetimine sert tepki: “İyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim!”

‘Reklam aracı yaptılar’
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Bülent Ersoy ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) arasındaki sular durulmuyor... Önceki gün Nişantaşı’ndaki İzmirli Kürk’te görüntülenen Diva, dernek yönetimini sert bir dille eleştirdi. Bağışlayacağı kürkleri istemeyen kurum için sanatçı, “Artık kimseye bir şey vermeyeceğim. Benim iyi niyetimi böyle reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim!” diye konuştu.
Derneğin kurucularından rahmetli Türkan Saylan’ı çok sevdiğini ve saygı duyduğunu dile getiren Ersoy, “Bu, onun emanetini devralanların bağnazlığı... İyi niyetim yanlış yorumlandı. Kırılmadım, şimdi hiçbir şey vermeyeceğim, kendileri düşünsünler. Bu bir sektör, ben ciğerlerimden rahatsızım ve kimse benim hayvan sevmediğimi söyleyemez!” dedi.

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