Kadir Doğulu, bir yıl önce kansere yenik düşen Neslican Tay’ın hayatının çekileceği filmde Tay’ı Neslihan Atagül’ün canlandıracağı haberlerini yalanladı ve eşinin adının reklam için kullanıldığını belirtti.

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Reklamın iyisi PR’ın kötüsü" başlıklı yazısı şöyle:

“Rahmetli Zeki Müren’in “Reklamın iyisi, kötüsü olmaz” demesinin üzerinden çeyrek asırdan fazla bir zaman geçti.

Bu sürede hayatın dinamikleri öylesine değişti ki reklamın 'iyi'si de, 'kötü'sü de var artık. Çünkü internet, akıllı telefonlar ve sosyal medya sayesinde her şey daha da şeffaflaştı, gerçeğin ortaya çıkma süresi kısaldı.

Örnek mi?

Kansere karşı verdiği mücadele, yaşam azmi ve yüzünden eksik olmayan tebessümüyle hatırladığımız merhum Neslican Tay’ın filminin yapılacağı 'Demir Kadın Neslican'ı da Neslihan Atagül’ün oynayacağı haberi…

Yazılanların mürekkebi kurumadan Kadir Doğulu’dan yalanlama geldi:

"Neslihan bu konuyla ilgili açıklama yapacak. Projeyi kabul etmemesini gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi. Ama yapımcısı kabul etmediği halde PR malzemesi olarak kullandı. Bunun altında biz iyi niyet aramıyoruz. Neslican'ın acısı çok taze... Bu kadar acı tazeyken bu işler bu kadar aceleye getirilmez. Daha vakti var. Hayatının en iyi şekilde anlatılacağı senaryolara ihtiyaç var. Neslihan gerekli açıklamayı yapacaktır. Biz zaten teklif ilk geldiğinde çok hassas davranıp neden kabul etmeyeceğimizi anlattık. Yapımcının bu kadar agresif bir PR yapmasını da anlamıyoruz. Çok üzgünüz."

Yalan haber servisi...

Yapımcılar Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş, bu saatten sonra kimi oynatırsa oynatsın, nasıl bir film çekerse çeksin asla izlemem.

Niye mi?

Birinci sebep, Kadir Doğulu’nun vurguladığı gibi Neslican’ın acısı daha taze, ne bu acele…

İkincisi de, Neslihan Atagül “Hayır” dediği halde, yani yalan olduğunu bile bile 'Demir Kadın Neslican'ı oynayacak diye medyaya haber servis edilmesi.”