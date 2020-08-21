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21.08.2020 - 07:00 |

Rekor başvuru

Ferhat Göçer’in sosyal medya hesaplarından başlattığı şarkı sözü yarışmasına, 3 bin 200 kişi başvurdu.

Rekor başvuru
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Ferhat Göçer’in sosyal medya hesaplarından başlattığı şarkı sözü yarışmasına, 3 bin 200 kişi başvurdu. Gelen eserleri eylülde değerlendirecek şarkıcı, en beğendiğini yeni albümüne alacak. Göçer, “Türk insanının içinde şairane bir ruh olduğunu hep düşünürdüm” diye konuştu.

Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.
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Cadde Yazarları

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