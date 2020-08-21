Rekor başvuru

Ferhat Göçer’in sosyal medya hesaplarından başlattığı şarkı sözü yarışmasına, 3 bin 200 kişi başvurdu. Gelen eserleri eylülde değerlendirecek şarkıcı, en beğendiğini yeni albümüne alacak. Göçer, “Türk insanının içinde şairane bir ruh olduğunu hep düşünürdüm” diye konuştu.