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08.04.2020 - 07:00 |

Rekor katılım

Maji Luxury Art Gallery&Event’in sahibi, İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği kurucusu ve başkanı Gaye Donay’ın öncülüğünde gerçekleşen 12’nci Uluslararası Don Quichotte Karikatür Sergisi, önceki gün sona erdi.

Rekor katılım

Maji Luxury Art Gallery&Event’in sahibi, İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği kurucusu ve başkanı Gaye Donay’ın öncülüğünde gerçekleşen 12’nci Uluslararası Don Quichotte Karikatür Sergisi, önceki gün sona erdi. ‘Kadına Yönelik Şiddete Dur! De’ temalı etkinlik, büyük ilgi gördü. Gaye Hanım, “Evlere kapandığımız şu günlerde kim bilir kaç kadın ve çocuk neler yaşıyor! Umarım sesleri oluruz” dedi.

Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldıOyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
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