Rekor katılım

Maji Luxury Art Gallery&Event’in sahibi, İstanbul Düşünce ve Eğitim Derneği kurucusu ve başkanı Gaye Donay’ın öncülüğünde gerçekleşen 12’nci Uluslararası Don Quichotte Karikatür Sergisi, önceki gün sona erdi. ‘Kadına Yönelik Şiddete Dur! De’ temalı etkinlik, büyük ilgi gördü. Gaye Hanım, “Evlere kapandığımız şu günlerde kim bilir kaç kadın ve çocuk neler yaşıyor! Umarım sesleri oluruz” dedi.