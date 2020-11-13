Rekor satış

Türkiye’de sanat ortamının gelişimine katkıda bulunan İyilik İçin Sanat Derneği, ‘Pasajda Bir Yıl’, ‘Anadolu’dan İzlenimler’ ve ‘Atölye Cer’ projelerinde yer alan sanatçılarının eserleriyle katıldığı Artweeks@Akaretler’de yoğun ilgi gördü. Derneğin çatısı altında üretimlerini sürdüren sanatçıların 23 eseri, sanatseverler tarafından satın alınarak koleksiyonlarına eklendi. Derneğin yönetim kurulu başkanı Selin Bozkurt, yetenekli isimleri ulusal ve uluslararası sanat camiasında desteklemeye yönelik projeler geliştirdiklerini söyledi.