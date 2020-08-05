05.08.2020 - 07:00 |
Rekor üstüne rekor!
Taylor Swift’in, 24 Temmuz’da piyasaya sürdüğü sekizinci albümü ‘Folklore’, çıktığı ilk hafta boyunca dijital platformlarda 500 milyon kez dinlendi.
Taylor Swift’in, 24 Temmuz’da piyasaya sürdüğü sekizinci albümü ‘Folklore’, çıktığı ilk hafta boyunca dijital platformlarda 500 milyon kez dinlendi. Şarkıcının çalışması, 2020’nin en büyük çıkış yakalayan albüm unvanına şimdiden sahip oldu. ‘Folklore’ albüm, plak ve CD baskılarıyla da 1.5 milyon satış rakamını geçti.
Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.