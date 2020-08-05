Rekor üstüne rekor!

Taylor Swift’in, 24 Temmuz’da piyasaya sürdüğü sekizinci albümü ‘Folklore’, çıktığı ilk hafta boyunca dijital platformlarda 500 milyon kez dinlendi. Şarkıcının çalışması, 2020’nin en büyük çıkış yakalayan albüm unvanına şimdiden sahip oldu. ‘Folklore’ albüm, plak ve CD baskılarıyla da 1.5 milyon satış rakamını geçti.