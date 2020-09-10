10.09.2020 - 07:00 |
Renkli açılış
Volkan-Sanem Büyükhanlı ve Vizon Design sahibi Onur-Burçin Özgül iş birliği ile Caresse Bodrum’da açılan ‘Design My Dream’ konsept mağazasının ilk özel ürünleri, otel ve residence sakinlerinin beğenisine sunuldu.
Açılışa Beren Saat-Kenan Doğulu, Abdullah Burnaz, Selhan Aloğlu, Asuman-Hüsnü Güreli, İlkem-Alp Topçuoğlu, Kubilay-Aslı Karaçor ve Alp Nuhoğlu da katılarak, dostlarını yalnız bırakmadı. Farklı hayat tarzlarına paralel deneyimler yaşatmayı planlayan konsept mağaza, konuklara sıra dışı bir gün yaşattı.