Renkli açılış

Açılışa Beren Saat-Kenan Doğulu, Abdullah Burnaz, Selhan Aloğlu, Asuman-Hüsnü Güreli, İlkem-Alp Topçuoğlu, Kubilay-Aslı Karaçor ve Alp Nuhoğlu da katılarak, dostlarını yalnız bırakmadı. Farklı hayat tarzlarına paralel deneyimler yaşatmayı planlayan konsept mağaza, konuklara sıra dışı bir gün yaşattı.







