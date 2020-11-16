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16.11.2020 - 07:00 |

Renkli buluşma

Almanya ve İngiltere’deki restoranlarıyla 2 Michelin yıldızına sahip Alman şef Michael Riemenschneider, Acarkent’te geçtiğimiz hafta açtığı fine dining restoranı The Twins Kitchen by MR’dan sonra, Kavacık’ta The Twins Bakery by MR’ı lezzetseverlerin beğenisine sundu.

Renkli buluşma
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Almanya ve İngiltere’deki restoranlarıyla 2 Michelin yıldızına sahip Alman şef Michael Riemenschneider, Acarkent’te geçtiğimiz hafta açtığı fine dining restoranı The Twins Kitchen by MR’dan sonra, Kavacık’ta The Twins Bakery by MR’ı lezzetseverlerin beğenisine sundu. Türkiye’de doğup büyüyen ikizleri Jordan ve Jayden’dan esinlenerek mekanlarına ‘Twins Kitchen’ ve ‘Twins Bakery’ ismini veren şefin özel ekşi mayalı ekmek çeşitleri, muffinleri, birbirinden değişik çikolataları ve pasta çeşitleri davetliler tarafından çok beğenildi. Konuklar arasında Elif İnci Aras, Günsel Ülkü, Jülide Önengüt ve Serap Sarı da vardı.

15 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni15 Kasım 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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