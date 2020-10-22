Renkli davet

Samsung Electronics Türkiye, Galaxy S20 FE yeni modelini oyuncu ve yaptığı illüstrasyonlarla adından söz ettiren Ahsen Eroğlu ev sahipliğinde tanıttı. Davete, Elif Boyner, İlayda Akdoğan ve Ömer Yeşilbaş gibi isimler de katıldı. Konuklarla birlikte resim yapan Eroğlu, “Tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi Covid-19 herkesin yaşamını değiştirdi. Bu süreçte özellikle teknoloji hayatımızda daha da önemli bir rol alırken yaşamın ne kadar renkli olduğunu bir kez daha anladık. Ben günlük hayatımda da negatif enerjileri silip, üzerine kendi mutlu resimlerimi çizerim. Bu özel günün anısına çizdiğim resimle de gündelik hayatımızdaki renklerin hiç eksik olmamasını dilerim” şeklinde konuştu.