Resul Dindar kimdir, nereli? Resul Dindar şarkıları ve biyografisi

Her hafta Cumartesi akşamları STAR TV'de ekrana gelen İBO Show, birbirinden başarılı isimleri ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta İBO Show konuklarından biri de Resul Dindar. Peki Resul Dindar kimdir, nereli? İşte esul Dindar şarkıları ve biyografisi...

RESUL DİNDAR KİMDİR, NERELİ?

24 Ocak 1982'de Artvin'de doğan Resul Dindar, Türk halk müziği ses sanatçısı.

2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçenin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.

RESUL DİNDAR ŞARKILARI

Diskografi



Albüm



Divane (2013)

Dalgalan Karadeniz (2014)

Aşk-ı Meşk (2017)



Single



Kendine İyi Bak (2011)

Sorma (2016)

Hiç (2016)

Güzelliğin On Par'etmez (Murat Çorak ile) (2016)

Öptüm (2017)

Eyvallah (2018)

Yangın Yeri (2018)

Sevdam ile Beraber (2019)

Yaşlan Benimle (2020)

Hiç (Remix) (2020)

Kapundaki Nar Midur? (Aslıhan Güner ile) (2020)

En Sonum (2020)

Duman Aldi Dağlara (2020)

Sırdaş (2021)