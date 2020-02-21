Reyhan Karaca: İsim versem Türkiye sallanır!

"ARKASINDAN SÖVDÜĞÜM İLİŞKİLERİM OLDU"

Reyhan Karaca, Serhat Tekin’in yeni şarkısı 'Aşk Tutulması'nın sözlerinden hareketle "Hiç arkasından sövdüğün bir ilişkin oldu mu?" şeklindeki sorusuna, "Olmaz olur mu? 'Lanet olsun' dediğim ilişkilerim oldu. Kin tutmam, öfkem kısa sürer. Aradan zaman geçince nötr olurum" cevabını verdi.

"DOKTORUMA NELER YAPTIRDIĞIMI SORAN ÜNLÜLER VAR"

"Hiç radikal bir operasyon geçirdin mi?" sorusu yöneltilen 49 yaşındaki şarkıcı, "Benim vücuduma bıçak değmedi. Botoks ve vitaminler tabii ki var. Ama radikal bir operasyon şu zamana kadar yapmadım. Burnum bile kırık. Çok enteresan doktoruma gidip neler yaptırdığımı, gizli bir şey yaptırıp yaptırmadığımı öğrenmek isteyen ünlüler var. Kendime iyi bakıyorum. Açılarımı iyi biliyorum. Bu yüzden olduğumdan daha genç gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN HABERİ YOK"

Mustafa Sandal’ın yazdığı kitaptan hareketle Serhat Tekin’in "Sen böyle bir kitap yazar mısın? Yazarsan isimleri açık açık belirtir misin?” sorusuna Karaca, "Belli bir olgunluğa geldikten sonra yaşanmışlıkları insanlara aktarmak istersin. Ben yazacak olsam isimleri yazmam. Belki sembollerle veya baş harflerle anlatırım" cevabını verdi.

Ünlü şarkıcı, kitap yazarsa aşk hayatı ile ilgili şeyler de yazabileceğini belirterek, "Mesela bir süre önce biten bir ilişkim var. Konuşsam Türkiye sallanır ama isteyince saklayabiliyorsun. Ben de saklama taraftarı olduğum için kimsenin haberi yok" dedi.

"HAYATIMDAN BİRÇOK İNSANI ÇIKARTTIM"

Programda yeni kararlar aldığını söyleyen Karaca, hayatından hiç çıkarmadığı kadar fazla insan çıkardığını itiraf etti. Karaca , "Gerek özel hayatımda gerekse sosyal medya hesaplarımda maskeli bulduğum herkesi çıkarttım. Ben maske kullanmıyorum.‘ dedi.

"KALÇA TARTIŞMASINDAN BIKTIM"

“Son zamanlarda magazin dünyasında en sinirini bozan şey ne?" sorusu üzerine Karaca, "Kalça tartışmasından bıktım. En güzel kimin kalçası falan... Çok aşağı düzeyde bir tartışma bu. Yaptırdıysan yaptırdın yani. Ajda Pekkan her bir yerini yaptırdığında ‘ Benimki daha güzel.’ diyor mu? demiyor. Demek ki bu olmaması gereken bir durum" şeklinde konuştu.