Reyting yarışına 'Arka Sokaklar' damgası

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi, günün en çok izlenen yapımı oldu.

Fenomen yapımın 566'ncı bölümü, 'Tüm Kişiler' kategorisinde 7.74 reyting ve 16.29 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Başrolünde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’ın olduğu 'Arka Sokaklar', yeni bölümü ile 27 Kasım Cuma akşamı Kanal D’de.