MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Reyting yarışına 'Arka Sokaklar' damgası
21.11.2020 - 12:54 |

Reyting yarışına 'Arka Sokaklar' damgası

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olan 'Arka Sokaklar', 20 Kazım Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana geldi.

Reyting yarışına 'Arka Sokaklar' damgası
ABONE OL

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi, günün en çok izlenen yapımı oldu.

Fenomen yapımın 566'ncı bölümü, 'Tüm Kişiler' kategorisinde 7.74 reyting ve 16.29 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Başrolünde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’ın olduğu 'Arka Sokaklar', yeni bölümü ile 27 Kasım Cuma akşamı Kanal D’de.

Reyting yarışına Arka Sokaklar damgası

Magazin Haberleri Bülteni (21 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şeyma Subaşı plajda yoga yaptı

Şeyma Subaşı plajda yoga yaptı

Eda Ece yeni evine servet ödedi

Eda Ece yeni evine servet ödedi

Betül Demir'den sosyal medya tepkisi

Betül Demir'den sosyal medya tepkisi

'Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım'

'Hızlı araç kullanır, çok kaza yaparım'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet