Riddick filmi konusu ve türü nedir? - İşte Riddick filmi oyuncuları

Aksiyon filmlerinin yıldız oyuncularından Vin Diesel'in başrolünde oynadığı Riddick film, bilim kurgu filmlerinden hoşlananlara keyifli saatler geçirtmeye hazırlanıyor...



RIDDICK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kendi insanları tarafından ihanete uğrayan Riddick, kendini yaşamın olmadığı ve güneşin kavurduğu ıssız bir gezegende bulur; kısa bir süre sonra ise gezegenin zannettiği kadar ıssız olmadığını fark eder. İlginç bir uzaylı türünün yaşam alanı olan bu gezegende tuhaf yaratıkların saldırısına uğrar. Düşmanlar karşı koyamayacağı kadar güçlüdür ve bulunduğu tehlikeli bölgeden bir an önce kaçar. Hayatını kurtarmak için uğraşırken bir yardım alarmını aktive eder ve bu alarmın aktif olmasıyla birlikte iki gemi harekete geçip gezegene iniş yapar. Birbirine savaş açan gemilerden birinde paralı askerler çalışmaktayken, diğer gemiye Riddick'in geçmişinden gelen önemli biri kaptanlık etmektedir.



RIDDICK FİLMİ OYUNCULARI



Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff





